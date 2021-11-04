Названа предварительная причина крушения Ан-12 в Иркутской области

Предварительной причиной крушения самолета Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Первичные данные — в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, спровоцировать катастрофу могли перегруз и неверная центровка груза самолета. Источник заявил, что по сути воздушное судно стало неуправляемым и рухнуло при заходе на второй круг.

Как рассказал диспетчер аэропорта на видеозаписи, опубликованной в Instagram губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Ан-12 начал падать на высоте 230 метров, после того, как доложил об уходе на второй круг. Высота полета изменилась буквально в течение нескольких секунд, после чего самолет пропал с радаров.

Глава региона заявил, что в срочном порядке было организовано взаимодействие с МИД России и Росавиацией, поскольку экипаж международный. Также вскоре в регион прибудут представители авиакомпании «Гродно».

О падении воздушного судна Ан-12 в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области стало известно 3 ноября. Самолет осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все члены экипажа. Позднее спасатели обнаружили на месте крушения один из бортовых самописцев.

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин предположил, что причиной падения самолета могли стать погодные условия и возраст машины. Также он считает, что система навигации воздушного судна устарела.

