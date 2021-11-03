Очевидец расcказал о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области

Ставший очевидцем крушения Ан-12 в Иркутской области житель поселка Пивовариха Олег Кочановский заявил, что воздушное судно упало вблизи жилых домов и дороги. Слова россиянина приводит RT в своем Telegram-канале.

Мужчина отметил, что выбрался в магазин, когда вдоль дороги заметил огонь и пожарную машину. «Дальше у нас уже в чате поселка все начали писать, что упал самолет Ан-12», — пояснил он.

Жители Иркутской области давно поднимают вопрос о перемещении аэропорта, крушение самолета Ан-12 только эту необходимость подтвердило, заметил мужчина.

Следователи возбудили дело после крушения под Иркутском самолета Ан-12, на борту которого было семь человек.

3 ноября самолет Ан-12 осуществлял грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». В районе населенного пункта Пивовариха при заходе на второй круг он потерпел крушение. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все члены экипажа. Тела пятерых были найдены на месте падения самолета после тушения пожара.