На борту разбившегося Ан-12 оказались граждане России, Белоруссии и Украины

В сети опубликовали список всех людей, находившихся на борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области. Соответствующий перечень появился в Telegram-канале Mash.

Согласно его данным, членами экипажа оказались граждане России, Белоруссии и Украины.

В их числе российский командир воздушного судна Александр Егоров, второй пилот Олег Щучко из Украины, белорусский штурман Андрей Сергеев, бортмеханик Юрий Крополев из России, инженер Дмитрий Гармоненко и авиационный инженер Максим Карпук из Белоруссии, а также украинец Александр Чуприненко.

Самолет Ан-12 пропал с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Позднее стало известно, что он потерпел крушение. Борт принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно» и был построен более 53 лет назад. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все члены экипажа. Тела пятерых были найдены на месте падения самолета после тушения пожара.