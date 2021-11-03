Появилось первое видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

МЧС России показало первое видео с места крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Кадры 3 ноября публикует пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее стало известно, что воздушное судно пропало с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Разбившийся грузовой самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». По предварительным данным Росавиации, на борту находились семь человек.

Уточнялось также, что потерпевший крушение грузовой самолет доставил продукты и следовал по маршруту Якутск — Иркутск. Во время захода на посадку экипаж доложил диспетчерам о необходимости уйти на второй круг. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.