Стало известно о гражданах Белоруссии и Украины среди экипажа Ан-12

Среди членов экипажа Ан-12, разбившегося под Иркутском, были, предположительно, граждане России, Украины и Белоруссии. Об этом агентству БЕЛТА стало известно от представителей авиакомпании «Гродно».

В авиакомпании подтвердили, что Ан-12 принадлежит ей. «Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек», — добавили в «Гродно».

3 ноября самолет Ан-12 совершал полет из Якутска в Иркутск, когда пропал с радаров. Позднее появились сообщения о том, что он потерпел крушение. В МЧС сообщили, что он загорелся при падении.

В Росавиации рассказали, что по предварительным данным, на борту находились 7 человек. Сообщалось, что двое погибли.

В ведомстве сообщили, что грузовой самолет возвращался после доставки продуктов на Чукотку.