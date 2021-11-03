Стало известно о погоде при крушении Ан-12 в Иркутской области

При посадке рухнувшего под Иркутском Ан-12 шел сильный плотный мокрый снег. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта города Клим Куликов, передает ТАСС.

По словам Куликова такие погодные условия сильно затрудняют посадку и ограничивают видимость. Он предположил, что это стало причиной захода на второй круг.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 пропал с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Позднее стало известно, что он потерпел крушение. Перед посадкой экипаж доложил о необходимости зайти на второй круг. На борту, по данным Росавиации, находились семь человек. По одной из версий, выжили пять человек, по другой — погибли двое пилотов.

Борт принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». По данным ТАСС, он был построен более 53 лет назад. После крушения судно загорелось. По предварительной версии, причиной произошедшего могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.