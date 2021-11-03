Губернатор Иркутской области подтвердил гибель всех людей на борту Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: все 7 человек на борту Ан-12 погибли

Все семь человек, которые находились на борту грузового самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области, погибли. Гибель людей подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 пропал с радаров в среду, 3 ноября, в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на второй круг. Позднее стало известно, что он потерпел крушение.

На борту находились семь членов экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Спасатели на месте крушения Ан-12 обнаружили тела пяти погибших.

Самолет был построен более 53 лет назад и эксплуатировался с 1968 года. Его использовали только для перевозки грузов.