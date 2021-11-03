В Иркутской области на месте крушения Ан-12 нашли тела погибших

Спасатели в Иркутской области на месте крушения Ан-12 обнаружили тела пяти погибших, сообщает ТАСС.

По информации источника, на борту рухнувшего Ан-12 находились граждане России, Белоруссии и Украины.

«Поиск остальных продолжается», — пояснил собеседник агентства.

3 ноября самолет Ан-12 совершал полет из Якутска в Иркутск, когда пропал с радаров. Позднее появились сообщения о том, что он потерпел крушение. По предварительным данным, на борту находились семь человек. В свою очередь власти Иркутской области отмечают, что на борту разбившегося Ан-12 был только экипаж.

В Росавиации сообщили, что грузовой самолет Ан-12, который потерпел крушение под Иркутском, воздушное судно возвращалось после доставки продуктов на Чукотку.