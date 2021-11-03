Раскрыты подробности о разбившемся Ан-12 под Иркутском

Самолет Ан-12, пропавший с радаров и разбившийся в Иркутской области, принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Подробности случившегося ТАСС раскрыл информированный источник.

В МЧС России подтвердили информацию о пропаже воздушного судна и уточнили, что самолет был грузовым.

Об исчезновении Ан-12 на пути из Иркутска в Якутск стало известно в среду, 3 ноября. Самолет перестал выходить на связь на высоте 240 метров после ухода на второй круг. Далее его метка пропала.

Предположительно он потерпел крушение при заходе на посадку. По предварительным данным, в результате погибли два человека. Судьба еще шестерых пассажиров неизвестна.