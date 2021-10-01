Стали известны новые подробности крушения Ан-26 под Хабаровском

У рухнувшего 22 сентября под Хабаровском Ан-26 отказала система предупреждения столкновения с землей. Подробности стали известны после расшифровки бортовых самописцев. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, перед катастрофой воздушное судно двигалось на автопилоте. В районе заповедника самолет отклонило в сторону гор. Телеканал отмечает, что система предупреждения столкновения с землей либо не сработала, либо была отключена, из-за чего члены экипажа не успели вовремя среагировать на ЧП. Меньше чем за три секунды до столкновения самолет попытался набрать высоту.

Ранее на месте крушения самолета-лаборатории в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы.

Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Его обломки нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Воздушное судно врезалось в горный хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовский.