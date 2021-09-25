На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы

На месте крушения самолета-лаборатории Ан-26 в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России (СК).

«Были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля», — сообщили в СК.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Самолет перестал выходить на связь во время технического полета в 40 километрах от города. Обломки самолета нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Уточнялось, что воздушное судно врезалось в хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовского.

Среди причин ЧП рассматриваются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотирования. В МЧС подтвердили гибель всего экипажа Ан-26.

