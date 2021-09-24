Следователи нашли останки членов экипажа Ан-26

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) обнаружили останки членов экипажа на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Останки отправят на судебно-медицинскую и геномную экспертизу. Во время осмотра места происшествия следователи установили расположение обломков самолета, его состояние и имеющиеся повреждения борта, а также показания приборов управления и навигационного оборудования.

Найдены личные вещи погибших. Идет поиск бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа для установления обстоятельств произошедшего.

На кадрах видны сотрудник СКР, осматривающие место происшествия.

22 сентября 2021 года самолет Ан-26 проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно исчезло с радаров. Обломки были найдены в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Самолет врезался в хребет. Погибли шесть членов экипажа.