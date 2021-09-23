Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося Ан-26

Спасатели обнаружили бортовые самописцы Ан-26 под Хабаровском в приемлемом состоянии

Спасатели, добравшиеся до места крушения Ан-26, обнаружили черные ящики разбившегося под Хабаровском самолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Источник отметил, что внешний контур бортовых самописцев поврежден. Тем не менее носитель информации сохранился в приемлемом состоянии, что позволит расшифровать информацию.

Окончательную оценку состояния черных ящиков дадут эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Специалистам МАК предстоит расшифровать информацию бортовых самописцев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что спасатели добрались до места крушения самолета. Поисковая группа подтвердила гибель экипажа Ан-26.

Ан-26 пропал с радаров 22 сентября. Самолет перестал выходить на связь во время проведения технического полета в 38 километрах от Хабаровска. Среди основных причин ЧП рассматриваются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотирования.