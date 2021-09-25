На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае сделали вертолетную площадку

На горе Хребтовой Хабаровском крае, где разбился Ан-26, подготовили площадку для посадки вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В сообщении говорится, что участок тайги площадью 2,5 тысячи квадратных метров полностью расчистили от густой растительности, вырубили и выкорчевали деревья и кустарники. На это у спасателей ушло чуть больше суток — работы велись и днем, и ночью с помощью бензопил и подручных средств.

22 сентября 2021 года самолет Ан-26 проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 километрах от Хабаровска воздушное судно исчезло с радаров. Обломки были найдены в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Самолет врезался в хребет. Погибли шесть членов экипажа.

Накануне, 24 сентября, сотрудники Следственного комитета России (СКР) обнаружили останки членов экипажа на месте крушения самолета Ан-26. Их отправят на судебно-медицинскую и геномную экспертизу.

Сейчас на месте крушения самолета продолжаются следственные мероприятия. В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжает работать оперативный штаб. Идет сбор и анализ поступающей информации.

