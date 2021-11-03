МАК сформировал комиссию после крушения в Иркутской области самолета Ан-12

МАК сформировал комиссию для расследования катастрофы самолета Ан-12 под Иркутском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая займется расследованием крушения самолета Ан-12. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что на данный момент комиссия приступила к расследованию произошедшей катастрофы.

О падении воздушного судна Ан-12 в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области стало известно 3 ноября. Самолет осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все члены экипажа. Позднее спасатели обнаружили на месте крушения один из бортовых самописцев.

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин предположил, что причиной падения самолета могли стать погодные условия и возраст машины. Также он считает, что система навигации воздушного судна устарела.