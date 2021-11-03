Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

В Иркутской области разбился самолет Ан-12, выполнявший рейс из Иркутска в Якутск. Факт крушения воздушного судна подтвердили в Сибирском авиационном спасательном центре.

«По предварительным данным, место падения найдено — это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — рассказали в центре.

Владельцем потерпевшего крушение самолета, который выполнял грузовые перевозки, является белорусская авиакомпания «Гродно».

Данные о погибших разнятся

По уточненной информации МЧС, которую приводит ТАСС, в самолете летели семь человек. Ранее сообщалось о восьми людях на борту.

По информации источника ТАСС, все они погибли. В то же время «Интерфакс» также со ссылкой на источник сообщил, что пять человек при крушении выжили.

Экипаж докладывал о необходимости уйти на второй круг

Экипаж Ан-12 перед посадкой сообщал диспетчерам о том, что самолету потребуется уйти на второй круг.

При падении самолет загорелся, сообщили в МЧС. Отмечалось, что пламя охватило разные части фюзеляжа, а вокруг загорелась трава на площади около 300 квадратных метров.