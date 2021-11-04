При крушении Ан-12 в Иркутской области погибло руководство «Заполярья»

Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» погибли при крушении самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает РИА Новости.

«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», — сообщил о гибели руководства компании глава региона.

Ранее спасатели МЧС нашли тела шестерых человек, которые находились на борту разбившегося в Иркутской области Ан-12. Всего на борту Ан-12 было девять человек. В их числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. По словам Кобзева, генетическая экспертиза для опознания тел погибших должна занять до трех дней.

Самолет Ан-12 упал в районе населенного пункта Пивовариха Иркутской области 3 ноября. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Позже специалисты нашли на месте крушения черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.