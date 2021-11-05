На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки всех погибших

РИА Новости: останки всех 9 погибших нашли на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Останки всех девяти погибших нашли на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтвердили обнаружение тел и останков жертв катастрофы. Помимо этого, спасатели обнаружили второй черный ящик, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что среди погибших оказались генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».

Самолет Ан-12 3 ноября упал в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. В результате ЧП погибли все находившиеся на борту девять человек — граждане России, Белоруссии и Украины. Позже специалисты нашли на месте крушения черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутской области стал ледяной дождь.