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Россиянам рассказали о появившейся новой разновидности омикрон-штамма

Вирусолог Розанов: предыдущий штамм омикрона будут называть BA.1, а новый — BA.2

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Появившуюся разновидность омикрон-штамма коронавируса в Австралии и Канаде будут называть BA.2, предыдущий возбудитель останется с наименованием BA.1, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вирусолог, доцент РНИМУ имени Пирогова Михаил Розанов.

Он предположил, что с помощью проведения ПЦР-тестирования ученые смогут идентифицировать возбудителя. «BA.1 давал два положительных ПЦР-сигнала из трех, что отличало его от всех других штаммов. У BA.2 эта мутация (делеция) отсутствует», — заявил эксперт.

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1 декабря

Розанов добавил, что пока секвенировать BA.2 будет сложнее. В теории возможно модифицировать ПЦР-тест под новую разновидность омикрон-штамма, объяснил россиянам вирусолог.

Ранее вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил о несоответствии данных, озвученных директором центра «Вектор» Ринатом Максютовым и Роспотребнадзором. Он считает, что заявление о четырех выделенных независимых полногеномных штаммах омикрон и утверждение о двух пациентах в России, зараженных новой вариацией коронавируса, не вяжутся друг с другом.

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Анна Щербакова
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