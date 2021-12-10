Вирусолог нашел несоответствие между заявлениями «Вектора» и Роспотребнадзора

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил о несоответствии данных, озвученных директором центра «Вектор» Ринатом Максютовым и Роспотребнадзором. По его словам, заявление о четырех выделенных независимых полногеномных штаммах омикрон и утверждение о двух пациентах в России, зараженных новой вариацией коронавируса, не вяжутся друг с другом. Своим мнением на этот счет вирусолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Ринат Максютов сообщил, что в России нашли четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса. «Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано», — заявил Максютов. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в стране у двух человек подтверждено инфицирование омикрон-штаммом.

Кто-то ошибается

Альтштейн объяснил, что пока ученые не могут диагностировать заражение омикрон-вариацией при помощи ПЦР-теста. Для этого требуется проводить полногеномное секвенирование, сообщил главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он объяснил, в чем суть этой процедуры. «На сегодняшний день мы не умеем с точностью определить, омикрон перед нами или нет, без полногеномного секвенирования. Для этого смотрят геномную последовательность всех 30 тысяч нуклеотидов и находят ту, которая характерна только для омикрона», — рассказал вирусолог.

Он отметил, что утверждение Максютова о том, что выделено четыре независимых полногеномных омикрон-штамма, и заявление Роспотребнадзора о двух пациентах с новой вариацией коронавируса противоречат друг другу.

Тут есть противоречие между тем, что говорит Максютов и Роспотребнадзор. Кто-то из них ошибается. Если проведены отдельные полногеномные секвенирования и говорится, что выделено четыре штамма, а в Роспотребнадзоре утверждают, что пациентов по прежнему двое, — тут несоответствие Анатолий Альтштейн вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Специалист указал на то, что в лабораториях «Вектора» и Роспотребнадзора вряд ли пользовались одним биоматериалом, отсюда и несоответствие данных. Вирусолог предположил, что данные Максютова могут свидетельствовать о четырех заболевших омикроном в России.

«Если верить Максютову то у нас в России получается четыре пациента», — выдвинул теорию Альтштейн. Также он предположил и другой вариант: «Или же вот как. Если выделить один материал из носа, другой из крови, третий из кишечника или анального мазка, это все будут отдельные штаммы. Такое тоже может быть».

Ранее, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

О серьезных опасениях из-за омикрон-штамма коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.