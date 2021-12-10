Суд изучит вопрос об освобождении от 20-летнего срока доцента МАИ за госизмену

Лефортовский суд Москвы направил в белгородский суд ходатайство бывшего доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева, который просит освободить его от отбытия наказания в 20 лет, полученное им за госизмену и покушение на контрабанду технологий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного суда.

Осужденный обосновал свою просьбу наличием тяжелой болезни. Его ходатайство рассмотрит по существу Валуйский районный суд Белгородской области, где отбывает срок Воробьев.

8 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-доценту, отклонив его жалобу. Вместе с тем из решения Мосгорсуда от 23 апреля 2021 года были исключены показания ряда свидетелей и отправлен на пересмотр вопрос о судьбе денежных средств, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств. Однако наказание было оставлено без изменения в виде 20 лет. После этого осужденного Воробьева этапировали в колонию для отбытия срока.

Ему вменялась передача сведений, составляющих гостайну, сотруднику Харбинского политехнического университета в ноябре 2018 года. Речь идет о данных, связанных с работой «безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива», пояснил адвокат ученого Антон Голубев. Покушение на контрабанду доценту инкриминировали с связи с отправкой в Китай в 2019 году военного оборудования.