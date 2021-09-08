Приговор бывшему доценту МАИ по делу о госизмене вступил в законную силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему доценту кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву, получившему 20 лет лишения свободы за госизмену и покушение на контрабанду технологий. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

По ее словам, рассмотрев жалобу осужденного на приговор, инстанция оставила наказание без изменения. Из приговора Мосгорсуда от 23 апреля 2021 года исключены показания ряда свидетелей и отправлен на пересмотр вопрос о судьбе денежных средств, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств.

Судебное решение вступило в законную силу и подлежит исполнению. В ближайшее время осужденный будет этапирован к месту отбытия наказания.

Воробьеву вменялась передача сведений, составляющих гостайну, сотруднику Харбинского политехнического университета в ноябре 2018 года. Речь идет о данных, связанных с работой «безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива», пояснил адвокат ученого Антон Голубев. Покушение на контрабанду доценту инкриминировали с связи с отправкой в Китай в 2019 году военного оборудования.

