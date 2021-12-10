В споре между пассажирами нижних и верних полок поездов поставят точку

В Минтрансе предложили обязать пассажиров нижних полок российских поездов уступать место у стола. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Путешественники с верхних полок смогут принимать пищу в комфортных условиях — утром и вечером по 30 минут и в обед в течение часа. Предполагается, что так законопроект может поставить точку в давнем споре между пассажирами, из-за которого часто возникают конфликты.

Кроме того, в ведомстве выступили с предложением предоставить возможность покупать билеты на поезда дальнего следования по гендерному признаку. Таким образом, россияне смогут заранее выбирать места в «женских» или «мужских» купе.

Согласно новым правилам, путешественникам разрешат приобретать билеты не только по паспорту или военному билету, но и по справке об утере паспорта, справке об освобождении из мест лишения свободы, по виду на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства. Помимо прочего, Минтранс захотел запретить высаживать безбилетных пассажиров младше 16 лет.

Ранее в ноябре «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показал облик нового российского некупейного пассажирского вагона «елочкой». Такое название концепт получил благодаря особому размещению спальных мест: капсулы располагаются по диагонали по отношению к проходу.