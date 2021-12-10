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Зеленского уличили в предательстве украинцев

Глава политсовета партии «Наши» Долженков: Зеленский предал часть избирателей

Глава политсовета украинской партии «Наши» Александр Долженков в эфире телеканала «НАШ» уличил президента Владимира Зеленского в том, что он предал тех жителей страны, которые ждали от него мира в Донбассе.

«К сожалению, Зеленский предал ту часть избирателей, которая голосовала за него в надежде, что он возродит мир. Не просто лозунги, которые исходили от Петра Порошенко, а мы ведь первый шаг все с вами видели. Это декабрь 2019 года, это встреча в нормандском формате. Это действительно воодушевление многих граждан», — заявил политик.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что США могут заставить президента Владимира Зеленского и Украину сделать все что им будет угодно. Также его расстроило, что об Украине постоянно говорят, не привлекая страну к разговором а ней.

Марина Совина
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