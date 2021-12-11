Заявление Зеленского о референдуме по Донбассу назвали безответственным

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Инна Совсун назвала совершенно безответственным заявление президента страны Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Совсун, фракция относится к словам президента «крайне негативно», поскольку «за два с половиной года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса на Донбассе», а озвучивал лишь «разрозненные идеи». «Никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», — заявила депутат в эфире телеканала «Украина 24».

В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. «У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — заявил глава государства. В то же время Зеленский заметил, что пока ни одна страна не предлагала Киеву пойти на такой шаг.

Бывший президент страны Петр Порошенко раскритиковал слова Зеленского. Согласно заявлению экс-главы государства, Зеленскому стоит отказаться от антиконституционной идеи референдума. Порошенко посоветовал действующему президенту «внимательно изучить уроки 2014 года». Помимо этого, Порошенко заявил, что такое голосование может быть использовано как технология для проведения «неукраинских решений».