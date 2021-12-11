Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предупредили Украину об опасности сотрудничества с США

Сенатор Цеков: Украине нужно знать, что «помощь» США приведет к политическому кризису

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украинским политикам необходимо учитывать важный фактор в сотрудничестве с покровителями из США. «Помощь» Вашингтона может привести к политическому кризису в странах, как, например, это было в Афганистане. Об этом предупредил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По его словам, Украина настроена на провокации против России, выполняя «серьезные задачи», порученные американцами. Вместе с тем сенатор напомнил о недавнем инциденте с участием украинского судна в Керченском проливе.

В этом же контексте стоит рассматривать «укрепление» границы Украины с Россией и Белоруссией. «Понятно, что никто не посягает на территорию Украины и ее границы», — добавил Цеков. Любое сотрудничество с Соединенными Штатами не пойдет на пользу Киеву, заключил он.

9 декабря, корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу. В течение времени он не реагировал на требования развернуться, потом все-таки сменил курс. Украинские моряки заявили, что несмотря на нарушение территориальных вод РФ в Керченский пролив они входить не собирались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Устроившие драку в переходе в центре Москвы задержаны
Пульмонолог объяснил опасность омикрон-штамма COVID-19
В Совфеде предупредили Украину об опасности сотрудничества с США
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Замглавы МВД Украины устроил истерику у блокпоста в Донбассе
Акции велотренажеров рухнули после выхода сиквела «Секса в большом городе»
Турецкий истребитель получит американский двигатель и российские технологии
Российский шахматист объяснил помощь Карлсену в матче против Непомнящего
Прокуратура передала в СКР дело о драке в подземном переходе в Москве
Новейший американский эсминец Zumwalt за девять миллиардов долларов проржавел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter