Украинским политикам необходимо учитывать важный фактор в сотрудничестве с покровителями из США. «Помощь» Вашингтона может привести к политическому кризису в странах, как, например, это было в Афганистане. Об этом предупредил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По его словам, Украина настроена на провокации против России, выполняя «серьезные задачи», порученные американцами. Вместе с тем сенатор напомнил о недавнем инциденте с участием украинского судна в Керченском проливе.

В этом же контексте стоит рассматривать «укрепление» границы Украины с Россией и Белоруссией. «Понятно, что никто не посягает на территорию Украины и ее границы», — добавил Цеков. Любое сотрудничество с Соединенными Штатами не пойдет на пользу Киеву, заключил он.

9 декабря, корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу. В течение времени он не реагировал на требования развернуться, потом все-таки сменил курс. Украинские моряки заявили, что несмотря на нарушение территориальных вод РФ в Керченский пролив они входить не собирались.