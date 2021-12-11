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Стала известна позиция Турции в случае начала конфликта между Россией и Украиной

Bloomberg: Турция не вступит в конфликт с Россией на стороне Украины в случае эскалации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Турция не станет вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева в случае начала боевых действий на границе двух стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

Собеседник американского издания рассказал, что Анкара не станет поддерживать Киев даже несмотря на то, что является членом НАТО и активно развивает военное сотрудничество с Украиной, в том числе в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2. Он отметил, что Турция не координирует свою внешнюю политику с Вашингтоном, а действует самостоятельно и защищает собственные интересы.

Помимо этого, чиновник подчеркнул, что отказ от вступления в вероятный конфликт ради Киева отражает политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которой свойственно «маневрирование».

Ранее издание Bloomberg писало, что Турция продала Украине больше беспилотников Bayraktar TB2, чем было заявлено до этого. Как стало известно, в будущем могут быть новые поставки. Речь идет о нескольких десятках уже приобретенных Киевом летательных аппаратах и как минимум о 24 планируемых.

Марина Совина
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