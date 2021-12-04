Турция продала Украине беспилотников Bayraktar больше заявленного

Турция продала Украине больше беспилотников Bayraktar TB2, чем было заявлено ранее, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как стало известно, в будущем могут быть новые поставки. Речь идет о нескольких десятках уже приобретенных Киевом летательных аппаратах и как минимум о 24 планируемых.
Официальные представители компании Baykar («Байкар»), производящей беспилотники, а также правительство Турции не прокомментировали эту информацию.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на провокационную активность Вооруженных сил Украины в Донбассе и применение турецких беспилотников Bayraktar.
ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе Bayraktar 26 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что примененные аппараты не могут называться турецкими после соглашения о продаже.