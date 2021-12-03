Путин обсудил с Эрдоганом применение турецких беспилотников в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на провокационную активность ВС Украины в Донбассе и применение турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора также была подчеркнута необходимость отказа Киева от любых попыток силового воздействия на Донбасс.

О разговоре Путина с Эрдоганом сообщалось ранее. Отмечалось, что главы государств обсудили ситуацию в Закавказье, Украину, Ливию и Сирию. Помимо этого Путин и Эрдоган коснулись в беседе двусторонних отношений между Москвой и Анкарой и обсудили дальнейшие шаги, которые поспособствуют их укреплению и развитию.

В конце октября стало известно, что украинская армия впервые задействовала в бою Bayraktar против сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Информации о жертвах и разрушениях не поступало.