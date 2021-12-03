Путин созвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение.

По информации агентства, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию в Закавказье, Украину, Ливию и Сирию. Помимо этого Путин и Эрдоган коснулись в беседе двусторонних отношений между Москвой и Анкарой и обсудили дальнейшие шаги, которые поспособствуют их укреплению и развитию.

Ранее турецкий президент заявил, что Анкара готова стать посредником в отношениях между Россией и Украиной по вопросу урегулирования потенциального конфликта в регионе. Он подчеркнул, что Турция выступает за установление мира в регионе и беспокоится за судьбу «крымских тюрков» — крымскотатарского народа.

Эрдоган выступил с заявлением на фоне обвинений США и стран НАТО в адрес России в наращивании военных сил у украинских границ. «Необычную активность» Москвы отметили в прессе, а позже подтвердили и в Пентагоне. В Кремле опровергли указанные сведения.