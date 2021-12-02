Украинский командующий заявил о постоянно работающих в Донбассе «Байрактарах»

Командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Украины Александр Павлюк заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar постоянно работают в зоне конфликта в Донбассе. Его интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) доступно на YouTube.

«"Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника», — сказал Павлюк.

Он назвал беспилотник прекрасной машиной, которая позволяет «полностью наблюдать за деятельностью противника».

26 октября стало известно, что украинская армия впервые задействовала в бою Bayraktar против сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В конце ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что военнослужащие отработали новую тактику использования Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Тренировки проводились на полигоне Широкий Лан в Николаевской области.