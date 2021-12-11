Более тысячи человек скончались от коронавируса в России за сутки

Оперативный штаб опубликовал данные по заболевшим и скончавшимся от коронавируса за минувшие сутки в России, данные приводятся в Telegram-канале штаба.

Согласно информации оперштаба, за прошедшие 24 часа от COVID-19 умер 1171 человек.

Также в стране выявлено 30 288 новых случаев коронавируса. Отмечается, что восемь процентов вновь заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Помимо этого, сообщается о 36 446 полностью выздоровевших пациентах. В Москве их число составило 3140 человек, в Санкт-Петербурге — 2045, в Московской области — 1833, чуть более 700 вылечившихся от COVID-19 зафиксировали в Самарской области, Краснодарском и Красноярском краях.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, добавили в оперштабе.

За предыдущие сутки в стране также было более тысячи скончавшихся и более 30 тысяч выявленных заболевших.