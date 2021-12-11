Прокуратура передала в СКР дело о драке в подземном переходе в Москве

Уголовное дело о драке в подземном переходе на станции метро «Комсомольская» в Москве передано в Следственный комитет России (СКР). Об этом в субботу, 11 декабря, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Также отмечается, что прокуратура Москвы взяла под контроль ход расследования данного уголовного дела о хулиганстве.

Ранее в сети было опубликовано видео инцидента. На опубликованных кадрах видно, что несколько мужчин нападают на прохожего и начинают избивать его ногами. Тот обороняется, а люди вокруг пытаются разнять дерущихся. Избитый мужчина падает на пол, злоумышленники продолжают бить его ногами и руками. Видеозапись заканчивается тем, что пострадавший уходит из кадра.

По данным Telegram-канала «Подъем», трое приезжих задирали мужчину и женщину. За них вступился прохожий, после чего на него напали.