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В ДНР заявили о разместившей оружие на территории Донбасса Украине

Представитель ДНР: украинские силовики разместили танки и минометы на территории Донбасса

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Украинские силовики разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По информации представителя ведомства, всего в подконтрольных Украине населенных пунктах размещено девять единиц военной техники.

Уточняется, что в числе обнаруженной техники были минометы «Василек» и танки Т-80.

В начале декабря глава ДНР Денис Пушилин назвал «вполне реальным» возобновление полномасштабных боевых действий со стороны Украины на территории Донецкой самопровозглашенной республики. К такому выводу он пришел исходя из заявлений Киева и его западных партнеров. По его словам, о готовности Украины к боевым действиям свидетельствует количество вооружения и личного состава, стянутое к зоне конфликта.

Марина Совина
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