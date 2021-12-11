Названа самая популярная аудиокнига в России в 2021 году

Международный сервис Storytel назвал самую популярную аудиокнигу в России по итогам 2021 года. Об этом пишут «Известия».

Ей стал научно-фантастический роман американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна» Фрэнка Герберта. Среди детских произведений первое место заняла «Манюня» Наринэ Абгарян. Самым популярным автором исторических книг в мире признан Борис Акунин.

Также портал подсчитал, что наиболее читаемыми жанрами в России остаются «фантастика и фэнтези» и «художественная литература». При этом в мире на этой позиции находятся детективы.

В ноябре Российская книжная палата выпустила отчет, согласно которому книгоиздатели в 2021 году напечатали больше книг Федора Достоевского, чем Дарьи Донцовой. Учреждение составило рейтинг наиболее издаваемых авторов по итогам девяти месяцев. Первую строчку в нем занял «король ужасов» Стивен Кинг — 781,5 тысячи книг. На второй строчке оказался Джордж Оруэлл (482,6 тысячи). Русский классик Достоевский замкнул тройку с 394 тысячами экземпляров. На четвертом месте — Эрих Мария Ремарк (378,5 тысячи), Донцова — пятая (315,5 тысячи).

Также был составлен рейтинг самых издаваемых авторов детской литературы. Его возглавил Корней Чуковский, на втором месте английская писательница Холли Вебб, автор «поттерианы» Джоан Роулинг заняла третью строчку. Пушкин оказался четвертым.