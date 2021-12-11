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В Госдуме предложили давать пять лет тюрьмы за групповое избиение

Депутат СРЗП Сергей Миронов предложил наказывать 5 годами тюрьмы за групповое избиение
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: @mironov_ru / Twitter

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СПЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил давать пять лет тюремного заключения за групповые избиения, а также максимально освещать в СМИ эти процессы. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Так парламентарий прокомментировал недавнюю драку в подземном переходе около станции метро «Комсомольская» в Москве. «На сей раз русские били русского. Опять «хулиганка». Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы — карать надо публично», — написал Миронов. Депутат также призвал максимально освещать в СМИ подобные процессы, «чтобы неповадно было».

Ранее в сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что несколько мужчин задирали мужчину и женщину. За них вступился прохожий, после чего на него напали. Ролик заканчивается тем, что пострадавший уходит из поля зрения камеры. Известно, что уголовное дело о драке в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве было передано в Следственный комитет России (СКР).

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Марина Совина
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