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В Минздраве Германии заявили о невозможности победить COVID-19 в ближайшие годы

Глава Минздрава ФРГ Лаутербах: в ближайшие годы COVID-19 полностью победить не получится

Фото: Reuters

В ближайшие годы вряд ли полностью получится победить коронавирус. О невозможности избавиться от COVID-19 заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью газете Build, его цитирует ТАСС.

«В обозримом будущем — за четыре года — у нас не получится полностью победить коронавирус. Нужно быть реалистами», — сказал Лаутербах.

По его словам, прививка — это не личное дело каждого. Глава Минздрава Германии выступил за всеобщую вакцинацию и подчеркнул, что от темпов прививочной кампании зависит строгость ограничений в Германии. Также на это влияют число сделанных бустерных прививок, добавил он.

Ранее в среду, 8 декабря зафиксировали антирекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки. Впервые с февраля число умерших за 24 часа превысило 500 и составило 527, вирус за сутки выявили у 69 601 человека.

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Анастасия Шейкина
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