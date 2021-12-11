Замглавы МВД Украины устроил истерику у блокпоста в Донбассе

Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили разозлился и устроил скандал, так как его остановили у блокпоста в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сотрудники полиции попросили Гогилашвили выйти из машины, но водитель остановил автомобиль не сразу. После этого заместитель главы МВД начал угрожать правоохранителям, потому что они его не узнали.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что после случившегося на блокпосте начата проверка. Он подчеркнул, что изучает подробности инцидента, и взял на себя ответственность за принятие решений.

«В период дисциплинарного производства предложу правительству уволить Александра Гогилашвили с должности», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее украинские радикалы из движения «Национальный корпус» (запрещено в России) подрались с депутатами горсовета Борисполя из-за стихийно возникшей мусорной свалки неподалеку от жилых районов.