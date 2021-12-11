Иммунолог назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса

Хорошей защитой от омикрон-штамма коронавируса будет повторная вакцинация через четыре-пять месяцев. Такой способ защититься назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

«Надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией. Причем прививка через шесть месяцев с учетом появления омикрона — это очень большой период», — сказал Крючков.

Он объяснил, что лучше всего проводить повторную вакцинацию через пять месяцев, а для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — через четыре. Специалист подчеркнул, что в Великобритании три месяца официально объявлены рекомендуемым сроком для повторной прививки.

Крючков рассказал, что ранняя бустерная доза может дать высокий титр нейтрализующих антител. Соответствующие исследования проводили ученые из Англии и Германии.

«Ученые определили, что после бустера происходит минимальное падение эффективности инъекций. То есть, если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил "гибридный иммунитет"», — подытожил иммунолог.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев объяснил опасность омикрон-штамма коронавируса. По его словам, новый вариант может оказаться более агрессивным и опасным, так как он возник в самых подходящих для этого условиях. Также он может вызвать чрезмерно сильный защитный ответ у здорового человека, считает специалист.