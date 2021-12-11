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Пульмонолог объяснил опасность омикрон-штамма COVID-19

Пульмонолог Пурясев рассказал, почему новый омикрон-штамм может оказаться агрессивным

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Новый омикрон-штамм COVID-19 может оказаться более агрессивным и опасным, так как он возник в самых подходящих для этого условиях. Об этом рассказал российский пульмонолог Сергей Пурясев в интервью для Life.

Врач объяснил, что новый вариант коронавируса может вызывать чрезмерно сильный защитный ответ у здорового человека. В то же время, по словам Пурясева, омикрон легко переносят люди с ослабленным иммунитетом.

«Данный вирус очень долго развивался у больных, которые страдают иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированных. В частности, в ЮАР. Они же там практически все поражены. Поэтому вирус там развился, можно сказать, в тепличных условиях. И он за счет этого может быть очень агрессивным и вызывать пневмонию, потому что он не встречал нигде отпора», — заявил врач, предположив, что именно из-за большого количества людей с ослабленным иммунитетом данный штамм переносится легко.

Ранее инфекционист Николай Малышев и руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов допустили большее число инфицированных омикроном в России. По мнению экспертов, число выявленных случаев заражения новым штаммом больше двух.

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Сергей Равин
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