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На субсидирование льготной ипотеки в России выделили еще 5,5 миллиарда рублей

Правительство России выделило еще 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства России будет направлено еще 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что денежные средства помогут улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысяч россиян. Соответствующее распоряжение было подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года площадь строящихся квартир в Москве в среднем уменьшилась на 10 процентов. Квартиры стали дороже, и застройщики начали дробить их ради максимально выгодной продажи, пояснили аналитики.

Марина Совина
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