В Москве мужчина жестоко избил беременную возлюбленную

В Москве женщину на девятом месяце беременности экстренно госпитализировали после жестокого избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, партнер заподозрил свою 32-летнюю возлюбленную в измене и напал на нее. Женщину доставили в больницу с переломом носа и закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, ревнивый мужчина несколько раз сильно ударил беременную по животу. В пресс-службе МВД сообщили, что совершивший нападение задержан и доставлен в отделение полиции.

Ранее в Ингушетии несколько человек напали на автобус со школьниками, обстреляли его и избили водителя. По предварительным данным, целью нападения был водитель, у него сложились «неприятельские личные отношения на почве бытового конфликта с нападавшими», а дети к этому отношения не имеют.