Лидер группы Kiss продаст дом со скидкой из-за жары и стриптизерш

Основатель и лидер американской рок-группы Kiss Джин Симмонс выставил на продажу свой дом в Лас-Вегасе за 13,5 миллиона долларов (991,7 миллиона рублей). Первоначально музыкант планировал продать недвижимость на 1,5 миллиона долларов дороже, но решил сделать скидку из-за не устраивавших его семью условий, сообщает TMZ.

Причиной продажи особняка Симмонс назвал нежелание его родственников жить среди стриптизерш и ежедневно страдать от жаркого климата. Музыкант заявил, что будет очень избирательным при поиске нового владельца. «Я не хочу просто передать дом какому-нибудь придурку. Я хочу, чтобы будущий собственник получил реальное удовольствие от недвижимости и жил хорошо», — поделился Симмонс во время трансляции TMZ.

На территории площадью около четырех тысяч квадратных метров есть сад с 137 деревьями, искусственный газон, площадка для барбекю, минималистичный бассейн с видом на город и джакузи. Внутри двухэтажного особняка площадью более тысячи квадратных метров шесть спален, огромная и светлая кухня и собственный кинотеатр на 11 мест.

Ранее лидер британской рок-группы The Who Пит Таунсенд избавился от легендарного особняка в Лондоне меньше чем за две недели. Дом в престижном районе Ричмонд выставили на продажу в конце июня 2021 года. Таунсенд выручил от продажи недвижимости 15 миллионов фунтов стерлингов (более 1,5 миллиарда рублей). Музыкант владел особняком с 1996 года.