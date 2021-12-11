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Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

Генерал-полковник Федор Ладыгин умер на 84-м году жизни после продолжительной болезни

Кадр: Новая Политика / YouTube

Бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Собеседник агентства уточнил, что Ладыгин умер после продолжительной болезни.

Агентство отмечает, что умерший был назначен начальником ГРУ ГШ в 1992 году. Эту должность он занимал до 1997 года.

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни скончался народный артист Беларуси, дирижер Михаил Финберг. Указывалось, что прощание с Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии в Минске.

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Варвара Кошечкина
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