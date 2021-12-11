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Умер известный белорусский дирижер Михаил Финберг

На 75-м году жизни скончался народный артист Беларуси, дирижер Михаил Финберг

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Скончался известный белорусский дирижер Михаил Финберг. Об этом сообщает в субботу, 11 декабря, телеканал ОНТ.

«На 75-м году жизни умер дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг», — говорится на сайте ОНТ. Причины смерти не называются. Прощание с Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам и близким народного артиста республики. Глава государства подчеркнул, что деятельность Финберга является «примером безграничной преданности искусству и Родине».

Михаил Финберг родился 21 февраля 1947 в городе Мозырь. Он окончил Белорусскую государственную консерваторию по специальности «тромбон», а также аспирантуру при том же учебном заведении по специальности «оркестровое дирижирование». С 1987 года Финберг являлся художественным руководителем и директором Государственного концертного оркестра Белоруссии. Был награжден орденом Франциска Скорины, специальной премией президента Белоруссии, премией Союзного государства в области литературы и искусства. В свое время Финберг писал музыку и делал аранжировки для Юрия Никулина, Мстислава Запашного, Игоря Кио, Карандаша, Олега Попова.

Сергей Равин
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