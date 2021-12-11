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18 раз «минировавший» аэропорт россиянин получил почти пять лет колонии

Хабаровчанин получил 4 года и 10 месяцев колонии за ложные сообщения о минах в аэропорту

Фото: Pixabay

Суд приговорил хабаровчанина к четырем годам и 10 месяцам колонии строгого режима за 18 ложных сообщений о минах, сообщает ТАСС.

«Минировавший» аэропорт россиянин также получил штраф — более трех миллионов рублей. Сообщается, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина по электронной почте отправлял на адрес Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского информацию о минировании терминала и воздушных судов.

Преступник 18 раз сообщал в аэропорт о якобы заложенных бомбах в течение июля, августа и сентябре прошлого года. Его признали виновным и, помимо заключения почти на пять лет, взыскали материальный ущерб. Он был причинен аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования, поскольку по всем тревожным сигналам необходимо было эвакуировать персонал и пассажиров, тщательно проверить территорию транспортного узла и приостановить вылеты.

Мужчина оставлял сообщения благодаря приложению, которое позволяет скрывать реальный адрес отправителя сообщений. Однако его личность установили сотрудники ФСБ.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иллюминатора на борту рейса авиакомпании Nordwind. Отмечалось, что разгерметизации не произошло. Членам экипажа и остальным пассажирам пришлось принудительно успокоить дебошира до конца полета — мужчину привязали веревками и скотчем к креслу.

Марина Совина
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