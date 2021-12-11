Москвичам пообещали морозные выходные. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура 11 декабря опустится до минус 13 градусов. Жителям столицы спрогнозировали переменную облачность и гололедицу. В воскресенье, 12 декабря, будет немного теплее: минус пять градусов, местами небольшой снег.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что зимой москвичей ждет «теплый сэндвич». Таким фразеологизмом синоптик описал долгосрочный сценарий развития зимы в Москве: относительные теплые декабрь с февралем, но морозы в январе. Также, по мнению Тишковца, начало арктического вторжения произойдет в канун Нового года.