Пожелавшая научиться читать и писать женщина исполнила мечту в 104 года

Жительница индийского штата Керала Куттиямма (Kuttiyamma) научилась читать и писать в 104 года. Долгий путь женщины к исполнению мечты описывает The Guardian.

Как уточняет издание, Куттиямма всю свою жизнь прожила в деревне и на протяжении долгих лет была поглощена бытовыми обязанностями. Женщина родилась в семье низшего сословия и хотя она долгое время желала постичь грамоту, учиться она начала лишь в апреле этого года. «Мне всегда было любопытно, что происходит в мире», — призналась Куттиямма, добавив, что очень часто жалела о том, что не умеет читать и просила младших членов семьи читать ей вслух газеты.

«В то время образование для женщин считалось чем-то немыслимым. Даже мальчики бросали учебу в девять. Мои родители были безземельными сельскохозяйственными рабочими, и моей обязанностью было готовить еду, стирать одежду и содержать в порядке жилье, в котором со мной проживали 11 братьев и сестер», — объяснила индианка, добавив, что в 16 лет она вышла замуж, родила пятерых детей, но несмотря на это, ей всегда чего-то не хватало.

В ноябре женщина, которая никогда не сидела за партой, сдала государственный экзаменационный минимум для начальной школы, получив максимальный балл по математике. Кроме того, она сдала тест на знание языка малаялам. Ее успехи не укрылись от внимания местных властей. «Возраст не помеха к постижению знаний. Выражаю глубочайшее почтение Куттиямме и желаю ей и другим учащимся всего самого наилучшего», — написал в Twitter министр образования, поздравляя женщину.

Сама Куттиямма призналась, что взяться за книги ее вдохновила 34-летняя соседка Рехана Джон, которая занимается обучением грамоте. Она заметила интерес Куттияммы к чтению и предложила начать заниматься.

Ранее сообщалось, что в индийском Гуджарате 70-летняя женщина родила ребенка благодаря ЭКО. Дживунбен Рабари и ее муж, 75-летний Малдхари, были женаты 45 лет. Все их попытки завести ребенка терпели неудачу, пока они не обратились к специалистам.