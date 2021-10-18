У 70-летней женщины родился первенец

Жительница индийского штата Гуджарат родила первого ребенка в 70 лет. Об этом сообщает Newsflare.

Дживунбен Рабари и ее муж, 75-летний Малдхари, были женаты 45 лет. Все их попытки завести ребенка терпели неудачу, пока они не обратились к специалистам. Первенец родился благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Врач Нареш Бханушали, работавший с женщиной, рассказал, что сотрудники больницы пытались объяснить ей и ее мужу, что в их возрасте нельзя заводить детей, однако они настаивали. «Они сказали, что у них много родственников, которые поступили так же, — утверждает он. — Это один из редчайших случаев на моей памяти».

Возраст женщины известен лишь с ее слов и по сообщениям индийской прессы. Официальных документов, которые могли бы подтвердить ее возраст, у Дживунбен Рабари нет.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Кота, штат Раджастан, 75-летняя Прабха Деви родила девочку с помощью ЭКО. Ребенок появился на свет на седьмом месяце беременности.