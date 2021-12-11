Россиянам рассказали о стадиях эволюции коронавируса

Коронавирусу нужно пройти две стадии эволюции, прежде чем превратиться в сезонную инфекцию. Об этом рассказал российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, пишет Ura.ru.

Первая фаза, по словам специалиста, — это усиление заразности и болезнетворности, что связано с адаптацией вируса к человеческой популяции, а также с достижением им оптимального режима репликации. Вирус подстраивается под людей, меняя определенные компоненты, добавил вирусолог.

«А хорошая фаза — уменьшение патогенности — когда после того, как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности. Это переход в привычную форму сезонных инфекций», — отметил Чумаков.

По его предположению, появление омикрон-штамма коронавируса может говорить о второй фазе эволюции вируса. Необходимо еще две-три недели, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, заключил специалист.

Ранее Чумаков заявил, что для защиты от омикрон-штамма вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чем от уханьского. Вирусу проще обойти защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно и уровень антител снизился, добавил он.